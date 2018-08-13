"Реал" нацелился на ведущего хавбека ПСЖ

Мадридский "Реал" нацелился на ведущего полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует Diario Gol.

Так, по сведениям источника, королевский клуб намерен воспользоваться ситуацией с отказом 23-летнего хавбека продлевать действующий контракт с парижанами и подписать его.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" готов предложить "Интеру" обмен игроками. | soccernews.ru