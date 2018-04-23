"Реал" нацелился на ведущего игрока "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" нацелился на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом королевский клуб готов будет сделать предложение по 22-летнему игроку "горожан". За немца "сливочные" намерены заплатить 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сане забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Перес высказался о важности победы "Реала" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru