"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Теги реал мадридрб лейпцигданиэль ольмотрансферылукас васкес

"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Хавбек "РБ Лейпцига" Дани Ольмо может продолжить карьеру в "Реале".

По сведениям Ok Diario, "сливочные" рассматривают 22-летнего испанца в качестве замены Лукасу Васкесу, с которым возникли трудности при продлении контракта.

Отмечается, что стоимость сделки может составить 30 миллионов евро.

Напомним, что Ольмо является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре клуба с 2007 по 2014 год.

В текущем сезоне на счету Ольмо три гола и семь ассистов в 29 играх.

Читайте также: Килиан Мбаппе пугает "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов