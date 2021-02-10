"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Хавбек "РБ Лейпцига" Дани Ольмо может продолжить карьеру в "Реале".

По сведениям Ok Diario, "сливочные" рассматривают 22-летнего испанца в качестве замены Лукасу Васкесу, с которым возникли трудности при продлении контракта.

Отмечается, что стоимость сделки может составить 30 миллионов евро.

Напомним, что Ольмо является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре клуба с 2007 по 2014 год.

В текущем сезоне на счету Ольмо три гола и семь ассистов в 29 играх.

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