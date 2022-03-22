"Реал" нацелился на защитника "Баварии"
Фото твиттер "Баварии"
Центральный защитник "Баварии" Дайот Упамекано снова интересен мадридскому "Реалу", сообщает AS со ссылкой на Le10Sport.
По информации источника, королевский клуб был готов подписать француза, когда тот ещё выступал за "РБ Лейпциг".
Сейчас же "сливочные" вернулись в гонку за 23-летним футболистом, поскольку стало известно, что в немецком гранде им не очень довольны.
В текущем сезоне Упамекано сыграл за "Баварию" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20