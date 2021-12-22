"Реал" нацелился на защитника "Ливерпуля"

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"Реал" нацелился на защитника "Ливерпуля"Фото: инстаграм Гомеса

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Daily Mail, "сливочные" летом намерены усилить центр обороны и Гомес попал в число кандидатов.

Ранее слухи связывали с "Реалом" Антонио Рюдигера, Жюля Кунде и Пау Торреса.

В текущем сезоне Гомес из-за травм принял участие всего в 9 играх.

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