"Реал" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" нашёл усиление центра обороны в "Манчестер Сити", пишет Daily Star.

По сведениям издания, "сливочным" интересен защитник Эмерик Ляпорт, потерявший место в составе "горожан".

Француз мог бы стать заменой для Серхио Рамоса, с которым не удаётся договориться о продлении контракта.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл за "Сити" 14 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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