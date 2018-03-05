"Реал" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Tribalfootball, изначально "сливочные" хотели подписать Леонардо Бонуччи, однако тот заявил, что всем доволен в "Милане". После этого президент "Реала" Флоррентино Перес остановился на кандидатуре Романьоли.

Ожидается, что "Милан" пойдет на продажу Романьоли, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плея.

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