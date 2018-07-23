"Реал" нацелился на защитника "Порту"

Теги портуалекс теллесреал мадрид

"Реал" нацелился на защитника "Порту"Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Порту" Алекса Теллеса, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "сливочные" могут сделать предложение по 25-летнему беку "драконов", трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро

В прошлом сезоне Теллес забил 4 мяча и сделал 20 результативных передач в 45 матчах за "Порту".

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