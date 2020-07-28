"Реал" нацелился на защитника "Севильи"

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"Реал" нацелился на защитника "Севильи"

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде стал трансферной целью мадридского "Реала", сообщает ESPN.

По сведениям издания, в приглашении 21-летнего француза лично заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Андалусийский клуб готов продать своего игрока за 35 миллионов евро.

Прошлым летом "Севилья" купила Кунде у "Бордо". В его активе 36 матчей, 2 забитых гола и 1 ассист.

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