"Реал" нацелился на защитника "Спортинга"

Мадридский "Реал" заинтересовался левым защитником "Спортинга" Нуну Мендешем, сообщает Record.

По сведениям издания, "сливочные" видят в 18-летнем португальце наследника Марсело, которому в мае исполнилось 32 года.

Трансфер перспективного фулбека может обойтись королевскому клубу в 45 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Мендеш - воспитанник "Спортинга". За основную команду он провёл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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