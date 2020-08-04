"Реал" нацелился на защитника "Спортинга"

Теги реал мадридспортинг лиссабоннуну мендештрансферы

"Реал" нацелился на защитника "Спортинга"

Мадридский "Реал" заинтересовался левым защитником "Спортинга" Нуну Мендешем, сообщает Record.

По сведениям издания, "сливочные" видят в 18-летнем португальце наследника Марсело, которому в мае исполнилось 32 года.

Трансфер перспективного фулбека может обойтись королевскому клубу в 45 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Мендеш - воспитанник "Спортинга". За основную команду он провёл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Реал" купит новых игроков этим летом только при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов