"Реал" нацелился на защитника "Тоттенхэма"

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"Реал" нацелился на защитника "Тоттенхэма"

Фото твиттер Серхио Регилона

Левый защитник Серхио Регилон может вернуться из "Тоттенхэма" в мадридский "Реал", сообщает ABC.

По информации источника, королевский клуб намерен воспользоваться опцией обратного выкупа собственного воспитанника.

За возвращение 25-летнего футболиста "сливочным" придётся заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Регилон сыграл за "Тоттенхэм" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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