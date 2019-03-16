"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

"Реал" намерен приобрести этим летом нападающего "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга. Об этом информирует The Mirror.

По данным источника, мадридский клуб следит за результатами 24-летнего англичанина на протяжении сезона.

После прихода нового тренера команды Зинедина Зидана "Реал" намерен полностью перестроить команду. Ранее сообщалось о том, что "королевский клуб" хочет видеть в своей команде Неймара, Эдена Азара, Кристиана Эриксена и Стерлинга, который станет хорошей заменой Гарету Бэйлу.

Стерлинг в нынешнем сезоне участвовал в 27 матчах, в которых отметился 15 голами и 12 ассистами. В "Сити" он перешел из "Ливерпуля" в 2015 году. Контракт действует до лета 2023 года.

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