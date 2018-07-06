"Реал" начал готовить церемонию прощания с Роналду

Мадридский "Реал" начал готовить церемонию прощания со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду, который, как ожидается, продолжит карьеру в туринском "Ювентусе".

Так, по сведениям Marca, в королевском клубе уже смирились с намерением португальской звезды покинуть "Сантьяго Бернабеу". Ввиду этого, в стане "сливочных" уже начались приготовления к мероприятию, которое будет приурочено расставанию с пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В "Реал" Роналду перешел из "Манчестер Юнайтед" в 2009-м году. С тех пор он сыграл за клуб 438 матчей, забил в них 450 мячей и сделал 131 результативную передачу.

Напомним, болельщики "Ювентуса" считают, что Перес уже отказался продать Роналду. | soccernews.ru