"Реал" начал переговоры по Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заинтересовал мадридский "Реал".

Как утверждает As, испанский клуб уже начал переговоры с представителями мюнхенцев по поводу возможной покупки игрока.

В текущем сезоне поляк сыграл в 15-ти матчах во всех клубных турнирах, в которых забил 13 голов.

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