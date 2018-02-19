"Реал" начал переговоры по подписанию нового вратаря

Мадридский "Реал" уже начал переговоры по подписанию нового вратаря, информирует испанская пресса.

Сообщается, что приоритетным кандидатом на замену своему "первому номеру" Кейлору Навасу в королевском клубе определили голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа, с которым "сливочные" уже вышли на контакт. Переговоры между бельгийцем и действующим обладателем кубка чемпионов ведутся уже на протяжении двух недель. Ожидается, что после достижения соглашения с самим игроком, "Реал" будет готов обсудить трансфер Куртуа и с его клубом.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Бетис". | soccernews.ru