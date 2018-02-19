"Реал" начал переговоры по подписанию нового вратаря

Теги реал мадридчелситибо куртуа

"Реал" начал переговоры по подписанию нового вратаряМадридский "Реал" уже начал переговоры по подписанию нового вратаря, информирует испанская пресса.

Сообщается, что приоритетным кандидатом на замену своему "первому номеру" Кейлору Навасу в королевском клубе определили голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа, с которым "сливочные" уже вышли на контакт. Переговоры между бельгийцем и действующим обладателем кубка чемпионов ведутся уже на протяжении двух недель. Ожидается, что после достижения соглашения с самим игроком, "Реал" будет готов обсудить трансфер Куртуа и с его клубом.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Бетис". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов