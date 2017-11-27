"Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию

Теги реал мадридмауро икардиинтер милан

"Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписаниюМадридский "Реал" начал вести переговоры по своему первому подписанию в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб уже работает над трансфером форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, за которого его клуб желает получить не менее 100 миллионов евро. Однако "сливочные" надеются несколько снизить трансферную стоимость аргентинца.

В нынешнем сезоне Икарди забил 15 мячей и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Интер".

Напомним, Зидан прокомментировал ситуацию с возможными потерями "Реала" в январе. | soccernews.ru

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