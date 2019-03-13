"Реал" начал переговоры по трансферу топ-форварда

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, возможно, перейдет в "Реал". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

В 26-летнем футболисте заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже связывался с агентом и женой Икарди Вандой Нарой, чтобы обсудить детали.

Недавно в СМИ была информация, что у футболиста возникла конфликтная ситуация с итальянским клубом. Трансферная стоимость игрока - 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди участвовал в 28 встречах, отметившись 15 голами и 2 ассистами.

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