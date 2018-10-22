"Реал" начал переговоры с кандидатом на должность главного тренера команды

2 Теги реал мадридантонио конте

"Реал" начал переговоры с кандидатом на должность главного тренера команды"Реал" надеется пригласить в команду бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте. 

Руководство мадридского клуба в субботу вновь выходило на контакт с агентом итальянца Федерико Пасторелло.

Напомним, в субботу "Реал" потерпел домашнее поражение в Ла Лиге, уступив "Леванте" и продлив серию без побед до пяти матчей. Не исключено, что уже в ближайшее время главного тренера команды Хулена Лопетеги отправят в отставку.

По данным AS, именно Конте называют фаворитом на пост нового рулевого. Но ряд иных авторитетных испанских ресурсов называют другие фамилии. 

Читайте: Marca назвала своего претендента на пост главного тренера "Реала" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Руки прочь от Лопеттеги!

Ответить
Вахтанг

соси хуй я твой рот ебал

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов