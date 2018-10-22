"Реал" начал переговоры с кандидатом на должность главного тренера команды

"Реал" надеется пригласить в команду бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Руководство мадридского клуба в субботу вновь выходило на контакт с агентом итальянца Федерико Пасторелло.

Напомним, в субботу "Реал" потерпел домашнее поражение в Ла Лиге, уступив "Леванте" и продлив серию без побед до пяти матчей. Не исключено, что уже в ближайшее время главного тренера команды Хулена Лопетеги отправят в отставку.

По данным AS, именно Конте называют фаворитом на пост нового рулевого. Но ряд иных авторитетных испанских ресурсов называют другие фамилии.

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