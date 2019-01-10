"Реал" начал переговоры с Моуринью

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"Реал" начал переговоры с Моуринью

Представители "Реала" недавно связались с Жозе Моуринью, чтобы обговорить возможное возвращение португальца  на пост главного тренера, передает The Sun.

"Реал" осенью отправил в отставку назначенного летом 2018 года Хулена Лопетеги и доверил пост главного тренера Сантьяго Солари.

По данным источника, президент "Реал" Флорентино Перес заинтересован в том, чтобы Моуринью снова возглавил мадридский клуб.

Португалец был уволен в декабре 2018 года с поста главного тренера "МЮ"

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Комментарии

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