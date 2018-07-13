"Реал" начал переговоры с Неймаром

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"Реал" начал переговоры с Неймаром

Представители "Реала" прибыли в Сан-Паулу для переговоров с агентом нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Paris United.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и рассматривает его кандидатуру в качестве замены Криштиану Роналду, который ушел в "Ювентус".

Впрочем, приобрести 26-летнего Неймара будет очень сложно, так как ПСЖ не собирается с ним расставаться.

Не пропустите: Неймар не хочет играть за "Реал" после ухода Роналду. | http://soccernews.ru

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