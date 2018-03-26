"Реал" начал переговоры с ведущим защитником "Баварии"

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"Реал" начал переговоры с ведущим защитником "Баварии"Мадридский "Реал" начал переговоры с ведущим защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб вышел на контакт с 25-летним беком чемпионов Германии, чтобы прояснить ситуацию с намерениями футболиста на ближайшее трансферное окно. В стане "сливочных" видят в австрийце игрока, который способен сыграть сразу на нескольких позициях.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал  результативных передач в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Реал" рассматривает шесть кандидатур на усиление центра своей защиты. | soccernews.ru

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