"Реал" начал подготовку к Эль Класико без трех основных игроков

Мадридский "Реал" начал подготовку к воскресному Эль Класико без трех игроков основной группы, информирует El Mundo Deportivo.

Так, сегодняшнюю тренировку "сливочных" из-за повреждений различного рода пропустили защитники Дани Карвахаль и Рафаэль Варан, а также полузащитник Иско. Если первые двое работали по индивидуальной программе, то последний первую часть занятия провел с основной группой, после чего также перешел на самостоятельную работу.

Напомним, "Реал" может сыграть в Эль Класико вторым составом. | soccernews.ru