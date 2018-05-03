"Реал" начал подготовку к Эль Класико без трех основных игроков

Теги реал мадридискодани карвахальрафаэль варан

"Реал" начал подготовку к Эль Класико без трех основных игроковМадридский "Реал" начал подготовку к воскресному Эль Класико без трех игроков основной группы, информирует El Mundo Deportivo.

Так, сегодняшнюю тренировку "сливочных" из-за повреждений различного рода пропустили защитники Дани Карвахаль и Рафаэль Варан, а также полузащитник Иско. Если первые двое работали по индивидуальной программе, то последний первую часть занятия провел с основной группой, после чего также перешел на самостоятельную работу.

Напомним, "Реал" может сыграть в Эль Класико вторым составом. | soccernews.ru

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Фанат РМ

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