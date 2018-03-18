"Реал" начал поиски замены Модричу

Мадридский "Реал" уже начал поиски замены своему ключевому полузащитнику Луке Модричу, информирует Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе уже полным ходом работают над тем, чтобы заблаговременно подписать игрока, который в будущем смог бы выполнять на поле функции хорвата. При этом в стане "сливочных" надеются, что физические кондиции позволят 32-летнему хавбеку отыграть на высоком уровне еще пару лет.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Реал".

Напомним, "Реал" приблизился к подписанию своего первого летнего новичка. | soccernews.ru