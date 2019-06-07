"Реал" начал продавать футболки с фамилией Азара

Нападающий лондонского "Челси" Эден Азар все ближе к переходу в мадридский "Реал", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб уже начал продавать футболки с фамилией бельгийца. В "Реале" форвард получит седьмой номер, под которым за клуб в течение девяти лет выступал Криштиану Роналду. В минувшем сезоне эта футболка принадлежала Мариано Диасу.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о переходе 28-летнего Азара за 98 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 47 миллионов евро за счет легко достижимых бонусов.

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