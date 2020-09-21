"Реал" начал с потери очков 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона

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"Реал" начал с потери очков 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона

Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Реал Сосьедад" (0:0) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, "сливочные" начали с потери очков 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона.

В этих 8 играх "Реал" трижды победил, три раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

В прошлом сезоне команда Зинедина Зидана выиграла Примеру, опередив "Барселону" на 5 очков.

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