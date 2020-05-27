"Реал" начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса

Мадридский "Реал" сегодня, 27 мая, начал тренировку с минуты молчания в память о тех, кто умер из-за коронавируса. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По последним данным, во всем мире Covid-19 выявлен у 5,59 миллионов человек. Скончалось 350 тысяч человек.

Minuto de silencio por parte de la plantilla en memoria de las víctimas del COVID-19.#RealMadrid pic.twitter.com/Z0xsuuGW3L — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 27, 2020

Напомним, сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что рестарт может состояться 11, 12 или 13 июня.

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