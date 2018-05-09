"Реал" начал вести переговоры с Неймаром

Мадридский "Реал" начал вести переговоры с ведущим форвардом ПСЖ Неймаром, информирует AS.

Так, по сведениям издания, представители королевского клуба уже дважды встречались с 26-летним нападающим в Бразилии, где он проходил курс восстановления от полученной травмы. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, однако главным препятствием на пути переезда звездного игрока на "Сантьяго Бернабеу" является нежелание парижан с ним расставаться.

Напомним, Брайтнер уже анонсировал переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru