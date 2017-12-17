"Реал" надеется, что "Барселона" пройдет "Челси" в Лиге Чемпионов

Теги челсиреал мадридэден азарбарселона

"Реал" надеется, что "Барселона" пройдет "Челси" в Лиге ЧемпионовМадридский "Реал" надеется, что каталонская "Барселона" пройдет лондонский "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как информирует испанская пресса, у королевского клуба есть две причины болеть за "сине-гранатовых" в противостоянии с "аристократами". Во-первых, "сливочные" желают как можно скорее начать переговоры с чемпионом Англии по трансферу вингера Эдена Азара. Вылет же "Челси" из ЛЧ, как считают в Мадриде, будет способствовать старту диалога по бельгийцу уже в марте. А во-вторых, выход "Барсы" в следующую стадию евротурнира не позволит каталонцам сконцентрироваться на чемпионате Испании, что даст дополнительный шанс "Реалу" на осечки конкурента.

Напомним, "Реал" определил еще одного кандидата на возможную замену Зидану. | soccernews.ru

комментарии
АА

Азар преданный,как хатико

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Алан Тедеев

сосатьарестократывыстегнут

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Не Артур

Сосет твоя мамаша за шавуху бомжам на казанке

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Алан Тедеев

больной?

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Артур

Пусть сосёт гребаный Реал... ни того ни другого не получат, пусть и не мечтают...

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Артур говно

Артур ГОвно

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