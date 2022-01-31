"Реал" надеется, что Холанд останется в "Боруссии" еще на год

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Будущее норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает издание Bild, "Реал Мадрид" надеется, что Холанд останется в "Боруссии" этим летом, чтобы перейти в королевский уже летом 2023 года.

По информации источника, причина в том, что они уже договорились о подписании французского форварда Килиана Мбаппе, что усложняет подписание Эрлинга.

Отмечается, что "Боруссия" также пытается осуществить подобный вариант.

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