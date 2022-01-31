"Реал" надеется, что Холанд останется в "Боруссии" еще на год
Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен
Будущее норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.
Как сообщает издание Bild, "Реал Мадрид" надеется, что Холанд останется в "Боруссии" этим летом, чтобы перейти в королевский уже летом 2023 года.
По информации источника, причина в том, что они уже договорились о подписании французского форварда Килиана Мбаппе, что усложняет подписание Эрлинга.
Отмечается, что "Боруссия" также пытается осуществить подобный вариант.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20