"Реал" надеется, что ПСЖ пересмотрит свою позицию по Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" надеется, что ПСЖ пересмотрит и изменит свою позицию в переговорах о трансфере Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в королевском клубе считают, что полный отказ Мбаппе от продления контракта должен повлиять на позицию парижан.

Отмечается, что на данный момент французский клуб все еще не проявляет слабости в этом вопросе.

Напомним, что Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на финал Суперкубка Франции, в котором парижане проиграли "Лиллю" (0:1). Главный тренер команды Маурисио Почеттино сказал, что "Мбаппе не сыграет и в первом туре Лиги 1 из-за плохого физического состояния".

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