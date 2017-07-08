"Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе

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"Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании МбаппеМадридский "Реал" надеется перехватить форварда "Монако" Килиана Мбаппе у французского ПСЖ, информирует испанская пресса.

Так, несмотря на то, что парижане готовы сделать монегаскам и самому игроку боле выгодные в финансовом плане предложения, королевский клуб имеет свои козыри. Во-первых, "сливочные" рассчитывают, что 18-летний нападающий не поддастся подкупам ПСЖ и отдаст предпочтение команде, за которую он мечтал выступать с детства. А во-вторых, "Реал" надеется, что "Монако" не будет усиливать своего главного конкурента на внутренней арене, поэтому продаст Мбаппе за границу.

Напомним, Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира. | soccernews.ru

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