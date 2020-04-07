"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

Руководство мадридского "Реала" приняло решение не покупать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, в королевском клубе рассчитывают приобрести его через год по сниженной цене. Контракт форварда действует до лета 2022 года, поэтому в "Реале" надеются, что через год за 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча, забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. ПСЖ предложил форварду продлить контракт, но стороны пока не пришли к соглашению.

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