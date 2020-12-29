"Реал" надеялся, что аренда в "Тоттенхэм" повысит стоимость Бэйла до 100 миллионов евро

В мадридском "Реале" разочарованы игрой вингера Гарета Бэйла в составе "Тоттенхэма", который арендовал его в сентябре.

По информации AS, в королевском клубе рассчитывали, что 31-летний футболист проявит себя наилучшим образом в знакомой обстановке.

"Сливочные" надеялись, что выступлениями за "шпор" звёздный валлиец повысит свой ценник до 100 миллионов евро, однако теперь опасаются, что по нему может вообще не быть предложений следующим летом.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 11 матчей и забил 3 гола.

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