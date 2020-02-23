"Реал" надолго теряет Азара
Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирована трещина в малоберцовой кости. Эту травму он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1). По некоторым данным, сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, форвард пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (26 февраля, 17 марта), а также поединок Примеры с "Барселоной" (1 марта).
Стоит отметить, что бельгиец совсем недавно вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не играл 2,5 месяца.
Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14