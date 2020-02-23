"Реал" надолго теряет Азара

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"Реал" надолго теряет Азара
Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована трещина в малоберцовой кости. Эту травму он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1). По некоторым данным, сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, форвард пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (26 февраля, 17 марта), а также поединок Примеры с "Барселоной" (1 марта).

Стоит отметить, что бельгиец совсем недавно вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не играл 2,5 месяца.

Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сити пройдет теперь 100%

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jugulator
Пьянь

Усман Азар.

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Mutaloff
Mutaloff

Да конечно,Азар,что с тобой?Явно худший трансфер,учитывая травмы,возможно,придется продать.

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