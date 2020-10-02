"Реал" надолго теряет Карвахаля
Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль травмировался на тренировке.
По информации Marca, испанский фулбек повредил внутреннюю боковую связку колена.
Ожидается, что на восстановление 28-летнему футболисту потребуется не менее двух месяцев.
В этом сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" 3 матча, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14