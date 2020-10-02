"Реал" надолго теряет Карвахаля

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль травмировался на тренировке.

По информации Marca, испанский фулбек повредил внутреннюю боковую связку колена.

Ожидается, что на восстановление 28-летнему футболисту потребуется не менее двух месяцев.

В этом сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" 3 матча, результативными действиями не отличался.

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