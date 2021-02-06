"Реал" надолго теряет Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя на длительный срок, сообщает Cope.

По информации источника, травма, из-за которой защитник не играет с 14 января, оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее.

В связи с этим 34-летний футболист перенесёт операцию на мениске левого колена. Из-за этого он пропустит от 6 до 7 недель.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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