"Реал" надолго теряет Йовича

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"Реал" надолго теряет Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил серьёзную травму во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", у серба диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.

При каких обстоятельствах 22-летний футболист травмировался, пока неизвестно. Также не указано, сколько он пропустит в связи с повреждением.

Прошлым летом "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро. В дебютном сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

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