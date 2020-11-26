"Реал" намерен этой зимой купить Бруну Фернандеша

"Реал" интересуется хавбеком "МЮ" Бруну Фернандашем, утверждает Marca.

По информации издания, переговоры по трансферу 26-летнему игроку начнутся этой зимой. Однако переход возможен, если "сливочным" удастся расстаться с Иско.

В текущем сезоне АПЛ португалец в 8 матчах отметился 6 голами и 3 ассистами. Примерная стоимость игрока - 80 миллионов евро.

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