"Реал" намерен этой зимой купить Бруну Фернандеша
"Реал" интересуется хавбеком "МЮ" Бруну Фернандашем, утверждает Marca.
По информации издания, переговоры по трансферу 26-летнему игроку начнутся этой зимой. Однако переход возможен, если "сливочным" удастся расстаться с Иско.
В текущем сезоне АПЛ португалец в 8 матчах отметился 6 голами и 3 ассистами. Примерная стоимость игрока - 80 миллионов евро.
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