"Реал" намерен избавиться от Одриосолы
Защитник "Реала" Альваро Одриосола близок к уходу из клуба.
По сведениям Goal.com, "сливочные" намерены продать 24-летнего испанца, так как на него не рассчитывает наставник команды Зинедин Зидан.
Одриосола перебрался в "Реал" летом 2018 года. За это время он провел 28 игр, забил один гол и отдал 9 ассистов.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.
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