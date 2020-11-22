"Реал" намерен избавиться от Одриосолы

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"Реал" намерен избавиться от Одриосолы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола близок к уходу из клуба.

По сведениям Goal.com, "сливочные" намерены продать 24-летнего испанца, так как на него не рассчитывает наставник команды Зинедин Зидан.

Одриосола перебрался в "Реал" летом 2018 года. За это время он провел 28 игр, забил один гол и отдал 9 ассистов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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