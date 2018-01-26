"Реал" намерен купить форварда до закрытия трансферного окна
Президент "Реала" Флорентино Перес хочет усилить атакующую линию команды до закрытия зимнего трансферного окна, сообщают испанские СМИ.
По сведениям источника, приоритетным вариантом для королевского клуба является нападающий "Интера" Мауро Икарди, сумма отступных в контракте которого составляет 110 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний Икарди провел 22 матча и забил 18 голов.
Также "сливочные" интересуются Харри Кейном ("Тоттенхэм"), Тимо Вернером (РБ "Лейпциг") и Федором Смоловым ("Краснодар").
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