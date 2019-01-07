"Реал" намерен купить летом звезду Премьер-лиги



Мадридский "Реал" хочет купить датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" намерен воспользоваться тем, что контракт игрока со "шпорами" истекает летом 2020 года, поэтому надеется заполучить его по сниженной цене.

26-летний Эриксен перешел в "Тоттенхэм" в 2013 году. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять голевых пасов.

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