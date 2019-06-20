"Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года

Мадридский "Реал" определился со сроками приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб собирается приобрести футболиста летом 2020 года. Нынешним летом трансфер маловероятен, так как "Реал" потратил большую сумму на других игроков. Впрочем, "Реал" начнет переговоры по Мбаппе лишь в том случае, если футболист сам захочет перебраться в Мадрид.

Президент мадридцев Флорентино Перес не намерен портить отношения с руководством ПСЖ.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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