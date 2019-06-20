"Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года

1 Теги реал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

"Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года

Мадридский "Реал" определился со сроками приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб собирается приобрести футболиста летом 2020 года. Нынешним летом трансфер маловероятен, так как "Реал" потратил большую сумму на других игроков. Впрочем, "Реал" начнет переговоры по Мбаппе лишь в том случае, если футболист сам захочет перебраться в Мадрид.

Президент мадридцев Флорентино Перес не намерен портить отношения с руководством ПСЖ.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Ну...Возможен-ли вариант с арендой форварда+Бэйл в обмен,а следующим летом выкуп за 200-240 млн евро?Бэйл,чувствую,весь сезон на банке просидит,а Мбаппе с Йовичем и Азаром сделает мощную атаку Галактикос.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт

Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов