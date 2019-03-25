"Реал" намерен купить нападающего Мбаппе за 280 миллионов

"Реал" намерен купить нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе за 280 миллионов евро. Об этом сообщает France Football.

По данным источника, "сливочные" хотят вступить в переговоры с парижским клубом о трансфере француза в ближайшее время. Руководство клуба готово предоставить главному тренеру Зидану 350 миллионов евро на покупку новых игроков.

Тансферная стоимость Мбаппе - 200 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 35 матчах, отметившись 31 голом и 15 ассистами.

ПСЖ занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Не пропустите: Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год | http://soccernews.ru