"Реал" намерен купить Погба перед закрытием трансферного окна

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"Реал" намерен купить Погба перед закрытием трансферного окна

"Реал" не оставляет попыток купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб собирается приобрести футболиста перед закрытием трансферного окна. В Испании трансферное окно закрывается 2 сентября, а в Англии - 8 августа.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Погба 130 миллионов евро и еще 15 миллионов в качестве бонусов. При этом "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в 170-180 миллионов евро. Также на француза претендует "Ювентус".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба. | http://soccernews.ru
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