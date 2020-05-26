"Реал" намерен летом купить нового хавбека. Зидан выбирает между двумя игроками

Мадридский "Реал" собирается во время летнего трансферного окна усилить центр полузащиты, сообщает Le10Sport.

По информации источника, приоритетом главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана является хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Впрочем, заполучить француза королевскому клубу будет сложно в виду серьёзной конкуренции со стороны "Ювентуса".

В связи с этим Зидан поддерживает связь с ещё одним полузащитником - Донни ван де Беком из "Аякса".

Не пропустите: Лунин оценил свои шансы пробиться в основу "Реала". | http://soccernews.ru