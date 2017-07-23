"Реал" намерен начать переговоры по своему следующему потенциальному новичку

Мадридский "Реал" намерен начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" по голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже определился с датой, когда будет дан старт обсуждению вероятного трансфера 26-летнего вратаря - это 8 августа, когда команды сыграют в очном поединке за Суперкубок УЕФА.

Напомним, у "Реала" и "Барселоны" появилась общая трансферная цель. | soccernews.ru