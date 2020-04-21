"Реал" намерен обменять Йовича на Руиса

"Реал" готов продать нападающего Луку Йовича. Клуб хочет обменять футболиста на 22-летнего хавбека "Наполи" Фабиана Руиса. Об этом сообщает Goal.



Руководство "сливочных" надеется выручить за форварда 50 миллионов евро. Этого хватит, чтобы оплатить трансфер Руиса.



Йович играет в "Реале с лета 2019 года. За это время он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.



Руис в текущем розыгрыше забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 22 встречах за "Наполи".

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