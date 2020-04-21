"Реал" намерен обменять Йовича на Руиса
"Реал" готов продать нападающего Луку Йовича. Клуб хочет обменять футболиста на 22-летнего хавбека "Наполи" Фабиана Руиса. Об этом сообщает Goal.
Руководство "сливочных" надеется выручить за форварда 50 миллионов евро. Этого хватит, чтобы оплатить трансфер Руиса.
Йович играет в "Реале с лета 2019 года. За это время он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.
Руис в текущем розыгрыше забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 22 встречах за "Наполи".
А еще: Нападающий "Реала" Йович может ближайшие три года провести в тюрьме| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14