"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Карвахаля

Теги зинедин зиданреал мадриддани карвахаль

"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Карвахаля

Мадридский "Реал" намерен обжаловать дисквалификацию защитника Дани Карвахаля за то, что он якобы специально получил жёлтую карточку в матче против АПОЭЛ.

"Вы не можете доказать, было это специально или нет. Я не думаю, что он поступил так намеренно. Мы собираемся подать апелляцию, и, надеюсь, наказание будет отменено. Это было бы справедливо" - цитирует главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана AS.

Отметим, что если УЕФА не изменит своё решение, то Карвахаль пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов