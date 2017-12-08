"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Карвахаля

Мадридский "Реал" намерен обжаловать дисквалификацию защитника Дани Карвахаля за то, что он якобы специально получил жёлтую карточку в матче против АПОЭЛ.

"Вы не можете доказать, было это специально или нет. Я не думаю, что он поступил так намеренно. Мы собираемся подать апелляцию, и, надеюсь, наказание будет отменено. Это было бы справедливо" - цитирует главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана AS.

Отметим, что если УЕФА не изменит своё решение, то Карвахаль пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru