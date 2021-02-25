"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Каземиро в Лиге Чемпионов

Мадридский "Реал" намерен добиться отмены одноматчевой дисквалификации бразильского полузащитника Каземиро в Лиге Чемпионов, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба уверено, что Каземиро не заслуживал желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (1:0). В "Реале" считают, что бразилец не нарушал правила на форварде итальянского клуба Дуване Сапате, за что получил предупреждение, которое стало для него третьим в Лиге Чемпионов.

Таким образом, если карточка не будет отменена, Каземиро не сможет сыграть в ответном матче с "Аталантой".

В нынешнем сезоне 29-летний Каземиро провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Тренер "Аталанты" громко высказался по поводу судейства в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru