"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Каземиро в Лиге Чемпионов
Мадридский "Реал" намерен добиться отмены одноматчевой дисквалификации бразильского полузащитника Каземиро в Лиге Чемпионов, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство королевского клуба уверено, что Каземиро не заслуживал желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (1:0). В "Реале" считают, что бразилец не нарушал правила на форварде итальянского клуба Дуване Сапате, за что получил предупреждение, которое стало для него третьим в Лиге Чемпионов.
Таким образом, если карточка не будет отменена, Каземиро не сможет сыграть в ответном матче с "Аталантой".
В нынешнем сезоне 29-летний Каземиро провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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