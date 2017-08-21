"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса

Мадридский "Реал" готовит апелляцию на удаление защитника Серхио Рамоса в матче первого тура Примеры против "Депортиво", сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе уверены, что капитан "сливочных" не нарушал правила в том эпизоде, когда арбитр показал футболисту вторую жёлтую карточку.

Ожидается, что ответ на апелляцию "Реала" будет дан в среду.

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