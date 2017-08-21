"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамос

"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса

Мадридский "Реал" готовит апелляцию на удаление защитника Серхио Рамоса в матче первого тура Примеры против "Депортиво", сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе уверены, что капитан "сливочных" не нарушал правила в том эпизоде, когда арбитр показал футболисту вторую жёлтую карточку.

Ожидается, что ответ на апелляцию "Реала" будет дан в среду. 

Не пропустите: Рамос повторил рекорд по удалениям в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

С хуяли его обжаловать? Рамос должен был быть удален еще в начале второго тайма, когда в лицо сопернику клешни тыкал свои.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Барселона 1 3
3 Реал Сосьедад 1 3
4 Леганес 1 3
5 Валенсия 1 3
6 Атлетико Мадрид 1 1
7 Жирона 1 1
8 Эспаньол 1 1
9 Севилья 1 1
10 Атлетик Бильбао 1 1
11 Хетафе 1 1
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Вильярреал 0 0
16 Сельта Виго 1 0
17 Алавес 1 0
18 Лас Пальмас 1 0
19 Бетис 1 0
20 Депортиво Ла-Корунья 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов